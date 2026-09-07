В Одесі затримали 26-річну жінку за підпал двох вантажівок на замовлення

Правоохоронці затримали 26-річну жительку Одеси, яка, за даними слідства, за грошову винагороду підпалила дві вантажівки в різних районах міста, повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За інформацією відомства, жінка отримала в меседжері від невідомої особи пропозицію за грошову винагороду палити вантажівки в Одесі. За підпал однієї автівки їй обіцяли до 20 тис. грн.

"Погодившись, одеситка в різних районах міста сфотографувала транспортні засоби та відправила світлини куратору для узгодження. Визначивши об'єкти злочину, вона придбала бензин і ввечері у Хаджибейському районі облила легкозаймистою рідиною та підпалила вантажний автомобіль "MAN", а вночі у Пересипському районі, саме під час масованого ворожого обстрілу, – "DAF"", – зазначається в повідомленні.

Свої дії жінка фіксувала на відео та надсилала куратору як підтвердження виконаної роботи. Водночас обіцяних за підпали коштів вона не отримала.

Поліцейські затримали фігурантку у процесуальному порядку. Наразі слідчі відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 повідомили їй про підозру в умисному пошкодженні одного автомобіля, вчиненому шляхом підпалу.

Питання щодо повідомлення їй про підозру у пошкодженні другої вантажівки наразі вирішується.

Як зазначили в поліції, про займання двох вантажних транспортних засобів правоохоронцям кілька днів тому повідомили очевидці. У Хаджибейському районі вогонь загасили громадяни, у Пересипському – співробітники ДСНС. Люди не постраждали.

"Згідно із санкцією ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за ці злочини – 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини злочинів та сума збитків, завданих власникам пошкоджених вогнем транспортних засобів", – підсумували у поліції.