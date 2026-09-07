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Комфортна осіння температура в Україні найближчі два дні, без опадів

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Комфортна осіння температура в Україні найближчі два дні, без опадів

У вівторок, 8 вересня, опади в Україні не прогнозуються, температура вночі 6-11°, вдень 20-25°, вітер на Правобережжі змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві 8 вересня також без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 8 вересня найвища температура вдень була  32,7 в 2008р., найнижча вночі  3,3 в 1991р.

У середу, 9 вересня, невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 8-13°; вдень 23-28°, на північному сході країни 20-25°.

У Києві 9 вересня невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.

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