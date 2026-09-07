Каллас скасувала запуск Групи високого рівня з питань оборони через тиск країн ЄС – ЗМІ

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас скасувала запуск нової Групи високого рівня з питань оборони за участю колишніх політичних і військових лідерів після тиску з боку держав-членів ЄС, повідомляє Politico.

Група мала розробляти пропозиції щодо усунення прогалин в обороні ЄС. Каллас описувала її як об'єднання "найсвітліших умів", які мали запропонувати рішення "у найкоротші можливі строки та найбільш ефективним способом".

За словами посадовця ЄС, слова котрого цитує видання, причиною скасування став спротив з боку деяких столиць.

"Деякі держави-члени вважали, що зараз це не той шлях, яким варто рухатися. Після певного обговорення з міністрами ми вирішили не продовжувати цю ініціативу, ми шукаємо нові способи взаємодії з державами-членами", – наголосив він.

Презентація групи мала відбутися в понеділок у Брюсселі в Бібліотеці Сольве. Очікувалося, що в ній візьмуть участь близько 150 представників інституцій ЄС, аналітичних центрів, академічних кіл і НАТО.

Імена членів групи офіс Каллас тримав у таємниці. Водночас троє дипломатів повідомили, що її мав очолити колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. До складу також могли увійти колишній міністр оборони Естонії та посол при НАТО Юрі Луйк і колишня міністерка збройних сил Франції Флоранс Парлі.

Як повідомлялося, 1 вересня стало відомо, що в Європейському Союзі буде оголошено про створення Групи високого рівня з питань оборони за участю країн-членів ЕС, України та Великої Британії. Мета – розробити рекомендації щодо оборони Європи.