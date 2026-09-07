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Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні

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Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній та протиракетній обороні

Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряній (ППО) та протиракетній обороні (ПРО) напередодні чергового засідання міжнародної Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 8 вересня, повідомило Міністерство оборони України.

"Для цього у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі скликали позачергове засідання Ради Україна-НАТО під головуванням генерального секретаря Альянсу Марка Рютте. Українська сторона представила союзникам оцінку актуальних повітряних загроз і закликала швидше надавати додаткове озброєння", – йдеться у повідомленні Міноборони у телеграм в понеділок.

"Своєчасність наразі важливіша за обсяги. Дрони та засоби ППО визначать хід цієї зими", – наголосив заступник міністра оборони Сергій Боєв, слова якого наводить пресслужба Міноборони.

Як зазначається, посилення ППО та ПРО буде одним із ключових питань найближчого засідання у форматі "Рамштайн" 8 вересня.

#ппо #потреби #рамштайн #нато
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