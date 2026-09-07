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Лісові пожежі охопили понад 150 га в Харківській області

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Лісові пожежі охопили понад 150 га в Харківській області
Фото: ДСНС Харківщини

У Харківській області триває ліквідація семи лісових пожеж на території Ізюмського та Чугуївського районів.

"Загальна площа займань становить близько 153 га. Найбільшу пожежу зафіксовано на території Піщанського лісництва. Поблизу Ізюма горить хвойна підстилка на площі близько 47 га", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У відомстві нагадують, що в області зберігається надзвичайний, 5-й клас пожежної небезпеки. Через це навіть невелике займання може стрімко поширитися лісовими масивами.

Протягом минулого тижня підрозділи ДСНС регіону ліквідували 157 пожеж у природних екосистемах. Вогнем знищено понад 102 га сухої рослинності.

#харківська #лісові_пожежі
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