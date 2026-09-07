ССО знищили польовий артилерійський склад РФ на окупованій Луганщині

У ніч на понеділок підрозділи Middle Strike Сил спеціальних операцій знищили польовий артилерійський склад російських військ на тимчасово окупованій території Луганської області, повідомляє пресслужба ССО ЗСУ.

За даними ССО, арсенал розміщувався на території колишньої птахофабрики у селищі Тепле. Склад забезпечував підрозділи 8-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ.

"Склад забезпечував підрозділи 8-ї загальновійськової армії збройних сил російської федерації", – зазначається в повідомленні, поширеному в телеграм.

У ССО зазначили, що продовжують асиметричними ударами підривати наступальний потенціал російської армії.