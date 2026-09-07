На Херсонщині двоє цивільних загинули, ще шестеро дістали поранень через атаки РФ – поліція

Двоє мирних жителів загинули та шестеро дістали поранень внаслідок російських атак на Херсонщині, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Внаслідок атаки російського FPV-дрона по мікрорайону "Таврійський" у Херсоні загинув 24-річний чоловік. Під час цієї ж атаки поранення дістав 68-річний цивільний, у якого діагностували вибухову травму.

Раніше внаслідок російського обстрілу Станіслава загинула 66-річна жителька. Вона дістала вибухову травму, несумісну з життям.

"У Корабельному районі Херсона через скид боєприпаса з дрона постраждав 59-річний містянин. Ще один удар FPV-дроном окупанти завдали по Дніпровському району обласного центру. Поранення отримав 63-річний чоловік, який під час атаки перебував у власній квартирі", – інформують в поліції.

Окрім того, за інформацією правоохоронців увечері в центрі Херсона внаслідок скидання вибухового пристрою з БпЛА поранення отримав 19-річний юнак. Із вибуховою травмою він самостійно звернувся до медичного закладу.