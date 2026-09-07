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Буданов привітав співробітників ГУР із професійним святом

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Буданов привітав співробітників ГУР із професійним святом
Фото: скриншот

Керівник Офісу президента України та ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов привітав співробітників ГУР із професійним святом, наголосивши на ролі розвідки у забезпеченні безпеки України.

"Вже 34 роки ГУР стоїть на варті безпеки України, а за час повномасштабної війни ви стали однією з найсильніших опор української державності та свободи", – написав Буданов у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що для кожного, хто мав честь служити в ГУР, управління залишається родиною назавжди: "Який шлях ми б не обрали, які б посади не обіймали в майбутньому – наші серця назавжди будуть разом".

Буданов також подякував усім співробітникам ГУР та людям, які допомагають його роботі, і побажав розвідникам сталевого духу, міцної руки та надійного побратима, який прикриє спину.

"Завдання, які виконує ГУР – це найскладніші завдання з існуючих, і розвідник завжди має бути готовим їх виконати", – наголосив Буданов.

Буданов також наголосив на необхідності зберігати честь організації: "І кожен з нас має пам'ятати про честь організації і ніколи не дозволяти ганьбити її".

Окремо він закликав пам'ятати про полеглих розвідників та бути гідними їхнього чину.

"Подвиги наших полеглих побратимів назавжди залишаться в нашій пам'яті й стануть прикладом для нових поколінь. Будьмо гідними їхнього чину!" – написав він.

#привітання #гур #воєнна_розвідка #буданов
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