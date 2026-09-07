Сумська ОВА обговорила з координатором ООН підготовку до зими та посилення енергетичної стійкості громад

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров під час зустрічі з координатором системи ООН в Україні Матіасом Шмале обговорив підготовку до зимового періоду та підтримку громад.

"Для Сумщини важливо мати такий постійний діалог із міжнародними партнерами, адже це дозволяє швидше реагувати на виклики та разом реалізовувати проєкти, необхідні нашим громадам", – написав Григоров у телеграм-каналі.

За його словами, першочергово йшлося про підтримку для посилення енергетичної незалежності громад та забезпечення їхньої стійкості в умовах війни.

Сторони також обговорили підтримку внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло або були змушені залишити домівки через ворожі обстріли.

Григоров зазначив, що Сумщина не перший рік отримує системну підтримку від ООН, яка вже втілилася у конкретні проєкти у соціальній та гуманітарній сферах.

"Розраховуємо на продовження цієї співпраці", – наголосив очільник ОВА.