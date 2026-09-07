ВАКС відправив під варту фігурантку справи "Карфаген" Івахненко із альтернативою застави в 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у фігурантці справи "Карфаген" Єлизаветі Івахненко: тримання під вартою із альтернативою застави в 20 млн грн.

Відповідну ухвалу оголосив слідчий суддя ВАКС в понеділок.

"Застосувати до підозрюваної Івахненко Єлизавети запобіжний захід у вигляді тримання під вартою… до 2 листопада 2026 року, визначити підозрюваній… заставу у розмірі 20 млн грн", – йдеться у рішенні суду.

В ході судового засідання прокурор САП просив для Івахненко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливою заставою в 50 млн грн.

Підозрювана заявила, що нічого не знає "ні про яку злочинну організацію", заперечила будь-яку свою причетність до дій, які їй інкримінують.

Івахненко визнала факт знайомства із ключовим фігурантом справи – заступником керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергієм Кропивою, але не уточнила характер їхніх стосунків.

За словами підозрюваної, її затримали у Львові біля залізничного вокзалу. Суду Івахненко пояснила, що "їхала на відпочинок".

Прокурор також зауважив, що фотографія із сейфом з грошима безпосередньо пов'язана із операцією антикорупційних органів. "Ці грошові кошти стосуються операції "Карфаген", – наголосив прокурор.

Як повідомлялося, Івахненко фігурує в матеріалах справи як "Муза" і є співмешканкою Кропиви.

НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів. Зі свого боку в Офісі генпрокурора також заявили про намір сприяти розслідуванню та анонсували відсторонення фігуранта від виконання службових обов'язків.

В неділю, 6 вересня, суд обрав Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 120 млн грн. Термін дії запобіжного заходу – до 2 листопада 2026 року.