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Росіяни атакували автостоянку в Запоріжжі: двоє людей дістали поранень, виникла пожежа

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Внаслідок атаки російських безпілотників на автостоянку в Запоріжжі попередньо поранені двоє людей, повідомив співголова ради оборони області Іван Федоров.

Федоров наголосив, що попередньо поранень дістали двоє людей: "Дві людини поранені, виникла пожежа – такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя".

За його словами, внаслідок удару також пошкоджені автомобілі та виникла пожежа.

"Росіяни ударили безпілотниками по автостоянці. Пошкоджені авто, виникла пожежа", – написав Федоров у понеділок у Телеграм.

Як повідомлялося, минулого тижня ексначальник Запорізької ОВА Федоров був призначений головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Зеленський поклав тимчасове виконання обов'язків на заступника голови ОВА Михайла Семікіна.

#запоріжжя #постраждалі #атака_рф
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