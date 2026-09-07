Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Прикордонники знищили сім російських БпЛА майже на $1 млн

1 хв читати
Додати як джерело

На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники знищили сім російських безпілотників, загальна орієнтовна вартість яких становить до $920 тис., повідомляє Державна прикордонна служба України в понеділок.

За даними ДПСУ, противник використовує розвідувальні та коригувальні БпЛА "Суперкам", "Орлан" і "Zala" для розвідки позицій Сил оборони, коригування вогню артилерії та підготовки ударів по мирних жителях Харківщини.

"Завдяки професійній та швидкій реакції операторів підрозділ виявив і знищив 4 БпЛА "Суперкам", 1 "Орлан" та 2 "Zala" – ще до того, як вони змогли виконати завдання", – зазначається в повідомленні відомства.

Орієнтовна вартість знищеної техніки становить від $627 тис. до $920 тис. Як зазначають у ДПСУ, це не лише збиті дрони, а й відчутний удар по фінансових ресурсах противника.

#війна #оборона #прикордонники #бпла_рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ВАКС відправив під варту фігурантку справи "Карфаген" Івахненко із альтернативою застави в 20 млн грн

ВАКС відправив під варту фігурантку справи "Карфаген" Івахненко із альтернативою застави в 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у фігурантці справи "Карфаген" Єлизаветі Івахненко: тримання під вартою із альтернативою заст…

Читати