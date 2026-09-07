Зеленський привітав військових розвідників із професійним святом та подякував за захист України

Президент України Володимир Зеленський привітав військових розвідників із Днем воєнної розвідки України, подякувавши їм за внесок у захист держави та проведення операцій проти РФ.

"Ми дякуємо кожному й кожній, хто справді посилює захист України у війні, дає нашій державі необхідну інформацію та проводить операції, які не дозволяють Росії досягти її цілей", – написав Зеленський у соцмережах.

За його словами, завдяки силі та професіоналізму спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом з іншими воїнами Сил оборони були забезпечені захист Києва, звільнення острова Зміїний, а також проведені сотні інших оборонних операцій на території України та у ворожому тилу.

Президент також наголосив на важливості пам'яті про розвідників, які загинули під час виконання бойових завдань.

"Шануємо пам'ять про кожного полеглого героя. І я дякую всім, хто продовжив справу полеглих побратимів і щодня працює заради безпеки та незалежності України", – зазначив він.

"Слава воєнній розвідці України! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.