Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський привітав військових розвідників із професійним святом та подякував за захист України

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський привітав військових розвідників із професійним святом та подякував за захист України
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський привітав військових розвідників із Днем воєнної розвідки України, подякувавши їм за внесок у захист держави та проведення операцій проти РФ.

"Ми дякуємо кожному й кожній, хто справді посилює захист України у війні, дає нашій державі необхідну інформацію та проводить операції, які не дозволяють Росії досягти її цілей", – написав Зеленський у соцмережах.

За його словами, завдяки силі та професіоналізму спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом з іншими воїнами Сил оборони були забезпечені захист Києва, звільнення острова Зміїний, а також проведені сотні інших оборонних операцій на території України та у ворожому тилу.

Президент також наголосив на важливості пам'яті про розвідників, які загинули під час виконання бойових завдань.

"Шануємо пам'ять про кожного полеглого героя. І я дякую всім, хто продовжив справу полеглих побратимів і щодня працює заради безпеки та незалежності України", – зазначив він.

"Слава воєнній розвідці України! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.

#привітання #президент #воєнна_розвідка
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ВАКС відправив під варту фігурантку справи "Карфаген" Івахненко із альтернативою застави в 20 млн грн

ВАКС відправив під варту фігурантку справи "Карфаген" Івахненко із альтернативою застави в 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у фігурантці справи "Карфаген" Єлизаветі Івахненко: тримання під вартою із альтернативою заст…

Читати