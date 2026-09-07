СБУ викрила "крота" в лавах ЗСУ, який коригував ворожі обстріли

Служба безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Миколаївщині ще одного агента ФСБ – завербованого ворогом місцевого мобілізованого, який коригував російські обстріли по південних регіонах, повідомляє СБУ.

"Встановлено, що, перебуваючи у лавах однієї з артилерійських бригад ЗСУ, фігурант наводив ракетно-дронові атаки рашистів на суміжні з'єднання Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

За матеріалами справи, зловмисник дистанційно координував свої дії із співробітником військової контррозвідки ФСБ, а для зв'язку з куратором із РФ агент використовував анонімний чат у месенджері.

"Кіберфахівці СБУ викрили контакти "крота" з російською спецслужбою, задокументували його розвідактивність і затримали за місцем несення служби", – зазначається в повідомленні.

Як з'ясувало розслідування, солдат потрапив у поле зору ФСБ, коли самовільно залишив військову частину і шукав "легкі заробітки" у телеграм.

"Після вербування дезертир повернувся на службу, щоб приступити до виконання агентурних завдань – приховано фіксувати локації логістичних складів та зосередження техніки Сил оборони", – наголошують в СБУ.

За даними відомства, ворог також сподівалися отримати від "крота" персональні дані командного складу підрозділів ЗСУ, які беруть участь у боях на південному фронті. "Зібрану інформацію для подальшого "звіту" для фсб агент накопичував у вигляді скріншотів гугл-карт із позначками українських об'єктів", – уточнюється в повідомленні.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами його роботи на російську спецслужбу. Також співробітники СБУ провели комплексні заходи для убезпечення особового складу Сил оборони в зоні шпигунської активності РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській та Миколаївській областях за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.