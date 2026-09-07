Кабмін доручив визначити рекомендації щодо проведення масових культурних і спортивних заходів при жовтому рівні загрози

Кабінет міністрів України доручив профільним відомствам визначити рекомендації щодо механізму проведення масових культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх заходів у разі встановлення жовтого рівня загрози.

Згідно з постановою №1092 від 4 вересня, уряд встановив, що: сигнал "Повітряна тривога" у загальнодержавній автоматизованій системі централізованого оповіщення за інформацією Повітряних сил Збройних сил України диференціюється з класифікацією за такими рівнями загроз засобів повітряного нападу: червоний рівень – ракетна або ракетно-дронова загроза, або масована дронова загроза; жовтий рівень – дронова загроза.

Крім того, рекомендовано військовому командуванню та військовим адміністраціям (у разі їх утворення) у тижневий строк запровадити комендантську годину з 1:00 до 5:00 та визначити інші особливості запровадження комендантської години на території територіальних громад та окремих населених пунктів з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.

У зв'язку з цим Міністерству культури, Міністерству молоді та спорту, Міністерству освіти і науки, Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено визначити відповідно до компетенції рекомендації щодо механізму проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів у разі встановлення жовтого рівня загрози.