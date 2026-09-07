Кабмін: перебування відвідувачів у закладах під час загрози жовтого рівня здійснюється на їх власний розсуд

Кабінет міністрів України унормував, що під час повітряної загрози жовтого рівня суб'єкти господарювання можуть здійснювати діяльність, а перебування відвідувачів в закладах здійснюється на їх власний розсуд.

Згідно з постановою №1092 від 4 вересня, уряд встановив, що: сигнал "Повітряна тривога" у загальнодержавній автоматизованій системі централізованого оповіщення за інформацією Повітряних сил Збройних сил України диференціюється з класифікацією за такими рівнями загроз засобів повітряного нападу: червоний рівень – ракетна або ракетно-дронова загроза, або масована дронова загроза; жовтий рівень – дронова загроза.

Зазначається, що у разі встановлення жовтого рівня загрози суб'єкти господарювання незалежно від форми власності можуть провадити діяльність в приміщеннях, будівлях, спорудах чи на територіях, де наявне тимчасове або постійне укриття для персоналу та відвідувачів.

В той же час в приміщеннях, будівлях, спорудах чи на територіях яких відсутнє тимчасове або постійне укриття, можуть провадити свою діяльність за погодженням з трудовим колективом до облаштування укриття, але не довше ніж протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою.

Згідно з постановою, особливості провадження діяльності деяких суб'єктів господарювання визначаються окремим рішенням Кабміну.

В той же час у документі зазначається, що перебування відвідувачів в приміщеннях, будівлях, спорудах чи на територіях таких суб'єктів господарювання здійснюється на власний розсуд відвідувачів.