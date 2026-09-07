СБУ привітала ГУР із професійним святом

Служба безпеки України привітала воєнну розвідку із професійним святом і подякувала за службу.

"Очільник СБУ Олександр Поклад та весь колектив Служби безпеки вітає особовий склад воєнної розвідки України та особисто начальника ГУР Олега Іващенка із професійним святом!", – йдеться в повідомленні Служби в телеграм-каналі в понеділок.

В повідомленні зазначається: "Поважаємо і цінуємо подвиги бійців ГУР на полі бою та у глибокому російському тилу. Безмежно вдячні тим героям розвідки, з якими спільно виявляємо та знищуємо ворогів України всередині нашої держави, запобігаємо проникненню агентури у Сили оборони та органи державного управління, а також діємо на випередження терактам, диверсіям і наближаємо справедливий мир для України".

У відомстві також подякували воєнній розвідці за службу й відданість справі.

"Наш обов'язок сьогодні – продовжувати нищити ворога, завдавати йому відчутних ударів та позбавляти сил для продовження агресії", – наголосили в СБУ.

Професійне свято Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) – День воєнної розвідки України – відзначається щороку 7 вересня.