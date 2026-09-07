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Ворог за добу 12 разів обстріляв Донеччину, поранено 7 людей – ОВА

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Російські війська протягом доби 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого поранено сімох людей, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Маяках Святогірської громади поранено людину. У Слов'янську поранено 4 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, приватний будинок і 6 автомобілів. У Краматорську поранено 2 людини", – написав Філашкін у Телеграм вранці в понеділок.

За його словами, у Новодонецькому пошкоджено двоповерховий будинок та адміністративну будівлю, в Іверському – адміністративну будівлю.

З лінії фронту евакуйовано 849 людей, зокрема 120 дітей.

#постраждалі #донецька #атаки
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