Ворог за добу 12 разів обстріляв Донеччину, поранено 7 людей – ОВА

Російські війська протягом доби 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого поранено сімох людей, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Маяках Святогірської громади поранено людину. У Слов'янську поранено 4 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, приватний будинок і 6 автомобілів. У Краматорську поранено 2 людини", – написав Філашкін у Телеграм вранці в понеділок.

За його словами, у Новодонецькому пошкоджено двоповерховий будинок та адміністративну будівлю, в Іверському – адміністративну будівлю.

З лінії фронту евакуйовано 849 людей, зокрема 120 дітей.