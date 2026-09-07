ППО України збила 71 із 92 ворожих цілей, зафіксовано влучання на 12 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 71 ворожу ціль із 92, проте зафіксовано влучання на 12 локаціях та падіння уламків на чотирьох, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, дрон інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 7 вересня (з 18:00 06 вересня) противник атакував 92 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також S8000 "Бандероль" із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Тим часом зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.