Петиція про реформу системи проїзних у транспорті Києва не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом реформувати систему проїзних в столичному громадському транспорті не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 8 липня і станом на 7 вересня петиція набрала лише 780 голосів із 6 тис. необхідних.

"Поточна міська модель не має жодних переваг для резидентів міста, які живуть/сплачують податки в Києві і не є пільговиками. Доцільно повністю змінити підхід до моделі оплати транспорту використовуючи сучасні зручні рішення з акцентом на вигідних проїзних. За кордоном вартість місячного безлімітного проїзного зазвичай еквівалентна 40-60 стандартним разовим поїздкам (що робить їх вигідними і найбільш поширеним способом оплати), а у Києві абсолютно протилежна ситуація", – йшлося у петиції.

Автор петиції пропонував: встановити, щоб разовий квиток 30 грн за замовчуванням включав безоплатні пересадки протягом 120 хв (при оплаті транспортною карткою); разовий квиток при оплаті банківською карткою має бути дорожчим на 5 грн (35 грн) ніж при разовій оплаті транспортною карткою та не включати безоплатні пересадки; зменшити кількість разових поїздок, які можна придбати зі знижкою (при гуртовій купівлі) на транспортну картку до 30; ліквідувати проїзні за кількістю поїздок.

Для резидентів Києва (підтверджено статус через Дію" в "Київ цифровий" або через електронну "Картку киянина" при її появі в "Київ цифровий"): знижка при гуртовій купівлі поїздок (максимум на транспортну картку 30 поїздок зі знижкою); вартість за безлімітні проїзні за днями користування (день користування списується, лише якщо були поїздки; проїзний залишається чинним рік): 30 днів користування: еквівалентна 50 разовим поїздкам, 90 днів користування: еквівалентна 100 разовим поїздкам; сімейний доступ до транспортних карток.

Для нерезидентів (без підтвердження статусу): не надавати знижку при гуртовій купівлі разових поїздок на транспорту картку; вартість за календарні безлімітні проїзні (після закінчення періоду згорають): 30 днів – еквівалентна 50 разовим поїздкам, 90 днів – еквівалентна 100 разовим поїздкам.

Крім того, пропонувалося: перевести всіх перевізників на модель оплати за транспортну роботу; запровадити безлімітні річні проїзні на 365 календарних днів – вартість еквівалентна 300 разовим поїздкам (однакова ціна для резидентів та нерезидентів); запровадити корпоративні проїзні – реалізувати для юридичних осіб можливість зручного шерінгу корпоративних проїзних своїм працівникам шляхом надання доступу у Київ цифровий.

Як повідомлялося, нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті набули чинності у Києві з 15 липня – проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштуватиме 30 грн. Водночас передбачені знижки залежно від кількості поїздок: 1-9 поїздок – 30 грн, 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. З 1 серпня також діятиме квиток вартістю 60 грн, який дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин.

До 14 липня вартість однієї поїздки складає 8 грн із знижками залежно від кількості поїздок – до 6,5 грн при купівлі 50 поїздок.

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року, до того з 2015 року квиток коштував 4 грн. З 2010 по 2015 рік проїзд у метрополітені в Києві коштував 2 грн, а в наземному транспорті – 1,50 грн.

На сьогодні уже п'ять петиції на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів, але були відхилені столичною владою.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає різке підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва перекладанням фінансового тягаря на киян.