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СБС ЗСУ за добу знищили 2045 цілей противника

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СБС ЗСУ за добу знищили 2045 цілей противника
Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України за добу уразили 2045 цілей росіян, повідомляє пресслужба СБС.

"422 одиниці особового складу, з них 219 – ліквідовано", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, було уражено 54 точки вильоту дронів, 27 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку, 127 одиниць автомобільної техніки, 10 артилерійських систем та 281 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та гербера".

Загалом з початку вересня підрозділами угруповання СБС уражено 11 952 цілей противника, з них 2 353 – особового складу противника.

 

#сбс #цілі #ураження
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