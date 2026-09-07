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Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину

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Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Станом на 7:30 понеділка, 7 вересня, росіяни понад 10 разів атакували 3 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджений багатоквартирний будинок. У Синельниківському районі під ударом була Зайцівська громада. Зайнялися склади з зерном", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Крім того, у Павлоградському районі потерпала Юріївська громада. Понівечена інфраструктура.

 

#дніпропетровська #обстріл
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