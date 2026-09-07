Внаслідок ворожих атак на Одещині виникли пожежі

Внаслідок російських ударів по населеним пунктам Одещини в області виникло кілька пожеж, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Так, в Одеському районі внаслідок атаки сталося загоряння двох автомобілів та сухої трави. Також пошкоджено паркани, фасад і скління двох житлових будинків.

Крім того, в Ізмаїльському районі було пошкоджено житловий будинок, виникло загоряння двох легковиків та надвірної споруди.

"Усі пожежі оперативно ліквідовано", – наголосили в ДСНС.

До ліквідації наслідків залучалися 21 рятувальник та 5 одиниць техніки.