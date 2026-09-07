Росіяни за добу атакували 503 населених пункти Запоріжжя, постраждали четверо людей

Упродовж доби окупанти завдали 806 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Четверо людей отримали поранення внаслідок ворожих ударів, повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації в телеграм-каналі.

Так, війська РФ здійснили 24 авіаційні удари, а також застосували 614 БПЛА різних модифікацій, переважно FPV.

Крім того, було зафіксовано 9 обстрілів із РСЗВ та 159 артилерійських ударів.

Крім того, надійшло 50 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.