Окупанти за добу втратили 1540 осіб та 594 од. спецтехніки

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1540 окупантів, 51 артсистему, шість бронемашин, 1473 БПЛА, а також 594 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.26 склали особового складу – близько 1 497 980 (+1 540) осіб, танків – 12 332 (+1) од., бойових броньованих машин – 25 284 (+6) од., артилерійських систем – 49 311 (+51) од., РСЗВ – 2 103 (+7) од., засоби ППО – 1 609 (+4) од., літаків – 441 (+0) од., гелікоптерів – 355 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 516 (+9) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 717 (+1 473) од., крилаті ракети – 5 070 (+0) од., кораблі катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 145 026 (+591) од., спеціальна техніка– 4 647 (+3) од.", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.