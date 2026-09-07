ЄС готує масштабний фінансовий пакет для Гренландії на тлі погроз Трампа

Європейський Союз плануює оголосити про значне збільшення інвестицій у Гренландію та зміцнення політичних зв'язків із цією автономною територією Данії на фоні погроз Трампа про анексію острова.

Про це планує оголосити голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в понеділок, повідомляє Reuters.

"Фон дер Ляєн прибула до Гренландії в неділю з дводенним візитом, який має на меті продемонструвати підтримку урядам Гренландії та Данії, які рішуче відкинули кампанію Трампа щодо анексії найбільшого острова світу", – йдеться в повідомленні.

Очікується, що голова виконавчого органу Європейського Союзу, до складу якого входять 27 країн, фон дер Ляєн оприлюднить плани щодо інвестицій у такі сектори, як критично важливі мінерали, супутниковий зв'язок та відновлювані джерела енергії в Гренландії.

У неділю в столиці Нуук фон дер Ляєн зазначила, що пакет заходів буде "значним", але не навела жодних подробиць. Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен зазначив, що його країна прагне розвивати "тісні дружні стосунки та добрі партнерські відносини" з ЄС.

Візит фон дер Ляєн свідчить про зростання геополітичного значення Арктики для таких великих держав, як США, Росія, Китай та Європа, оскільки танення льоду відкриває нові морські шляхи, що робить мінеральні багатства регіону більш доступними.

Джерело: https://www.reuters.com/world/eu-give-greenland-cash-boost-amid-trump-annexation-drive-2026-09-06/