Папа Римський закликав відновити переговори та припинити насильство в Україні

Папа Римський Лев XIV висловив солідарність з народом України і вчергове закликав до відновлення переговорів.

"Моє серце солідарне з стражданнями народу #України, який роками живе в муках і страху. Я ще раз закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування та відкрити серця для діалогу й #миру! Сподіваюся, що зусилля, докладені останніми днями для відновлення переговорів, принесуть конкретні плоди та створять простір для дипломатії", – написав понтифік в соцмережі Х.

Він закликав вірян молитися, щоб у кожному конфлікті по всьому світі запанувала злагода.

Джерело: https://x.com/Pontifex/status/2096576649152385350