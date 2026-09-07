Власник фармскладу «Білкон» вимагатиме притягнення держави-агресора до відповідальності за знищення комплекс

Київ. 6 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА -- Власник фармацевтичного логістичного комплексу з двох складів фармскладу ТОВ «ХФК «Білкон»» вимагатиме притягнення держави-агресора до відповідальності за знищений 4 серпня складський комплекс на Київщині.

«Внаслідок ворожого удару було знищено унікальний фармацевтичний логістичний комплекс з двох складів загальною площею 45 тис. кв. м. Це був найбільший в Україні сучасний склад ліків, передусім іноземного виробництва, який забезпечував не менше трьохмісячних потреб українських пацієнтів. Після приборкання пожежі компанія перейде до оцінки загального розміру збитків та вимагатиме притягнення держави-агресора до відповідальності за військові злочини та компенсації завданої нею шкоди», - йдеться в заяві компанії на її сайті.

«Біокон» зазначає, що «станом на зараз, на жаль, невідомі строки відновлення повноцінної роботи комплексу».

Компанія повідомила, що з 3 вересня припинила всі операції, включно з прийманням та відвантаженням ліків.

«На щастя, ніхто з працівників та клієнтів комплексу не постраждав. Ще 2023 року компанія потурбувалася про безпеку співробітників та гостей, і побудувала сучасне укриття, яке дозволило їм перебувати у безпеці протягом ворожих нападів», - зазначають в «Біоконі».

Як повідомлялося, 3 вересня російський агресор атакував одразу три склади з лікарськими засобами, знищивши фармсклад "Біокон", склад фармкомпанії TEVA та один з основних складів ВООЗ, де зберігаються гуманітарні медичні засоби.

За повідомленнями ЗМІ, попередні збитки від знищення складу "Біокон" можуть сягати близько 15 млрд грн.

Наприкінці серпня уряд спростив умови зберігання лікарських засобів на період дії воєнного стану, надавши можливість фармкомпаніям "оперативніше залучати додаткові складські приміщення та розміщувати запаси ліків на різних складах, щоб зменшити ризики їхньої втрати внаслідок російських атак". За інформацією МОЗ, таке рішення стало необхідним через систематичні удари по виробничих, складських і логістичних об'єктах, адже зберігання великих запасів ліків в одному місці підвищує ризик перебоїв із їх постачанням до аптек і пацієнтів.