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Віткофф та Кушнер завершили візит до України та покинули Київ на спецпотязі

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Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер завершили свій візит до України. Вони вирушили з Києва спецпотягом "Укрзалізниці", якому компанія присвоїла назву Peace-Express.

"Відправили спецпоїзд Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Подякували за візит і передали від усіх нас побажання повертатися скоріше й розширювати географію подорожей – щоб тихі вікенди були і в інших містах", – повідомила пресслужба "Укрзалізниці" в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Віткофф і Кушнер прибули до Києва вдень в неділю, 6 вересня, для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Напередодні візиту вони відвідали Москву і зустрілися з російським керівництвом.

#кушнер #візит #віткофф
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