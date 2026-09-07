Віткофф та Кушнер завершили візит до України та покинули Київ на спецпотязі

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер завершили свій візит до України. Вони вирушили з Києва спецпотягом "Укрзалізниці", якому компанія присвоїла назву Peace-Express.

"Відправили спецпоїзд Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Подякували за візит і передали від усіх нас побажання повертатися скоріше й розширювати географію подорожей – щоб тихі вікенди були і в інших містах", – повідомила пресслужба "Укрзалізниці" в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Віткофф і Кушнер прибули до Києва вдень в неділю, 6 вересня, для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Напередодні візиту вони відвідали Москву і зустрілися з російським керівництвом.