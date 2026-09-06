Кравченко відкидає звинувачення у причетності до незаконних колл-центрів

Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував оприлюднені антикорупційними органами записи розмов та заперечив свою причетність до отримання чи легалізації коштів від незаконних колцентрів.

"З розмов очевидно, що попереднє твердження антикорупційних органів про мою причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації не має жодного підтвердження. Розмови це просто розмови, як і фото сейфу з грошима є лише фото сейфу з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури не має, а є лише, за твердженням адвокатів, фотографією з іншого кримінального провадження", – написав Кравченко в телеграм-каналі.

Щодо фінансового стану своєї родини та побутових витрат, Руслан Кравченко наголосив, що всі видатки та поїздки здійснювалися виключно в межах задекларованих доходів та згідно з чинним законодавством.

"До будинку площею 280 кв.м, у якому проживає наша родина на праві оренди: ми його обрали ще взимку, але він потребував доробок і налаштування обладнання. Саме в цьому контексті обговорювалися робота майстрів, сигналізація та побутова техніка. До будинку ми переїхали 1 травня 2026 року. Моє постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до закону. Моя посада не звільняє мене від перевірки. Але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами", – резюмував він.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів. Зі свого боку в Офісі генпрокурора також заявили про намір сприяти розслідуванню та анонсували відсторонення фігуранта від виконання службових обов'язків.

В неділю, 6 вересня, суд обрав заступникУ керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 120 млн грн. Термін дії запобіжного заходу – до 2 листопада 2026 року.

Джерело: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/1209