Пальне на початку вересня зросло в ціні на 1-3 грн/л, ДП+ на SOCAR зупинилось на позначці в 99,9 грн/л – моніторинг

Київ. 6 вересня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – В Україні за перший тиждень вересня ціни на пальне зросли на 1-3 грн/л, свідчить моніторинг, який проводить Енергореформа.
Згідно з ним, порівняно з 1 вересня, бензин здорожчав на 1 грн/л на Укрнафті, по 2 грн/л додали OKKO, WOG та SOCAR та 3 грн/л – UPG .
Ціна на дизель не змінилась на Укрнафті, зросла приблизно на 2 грн/л на OKKO, WOG, SOCAR, після чого в останньої мережі ціна преміального дизпального зупинилася на позначці 99,9 грн/л. UPG додала до ДП 2,6 грн/л, до ДП + відповідно 3 грн/л.
Газ в Укрнафті та SOCAR – без змін, інші мережі додали по 1 грн/л.
Ціни на пальне (середні) станом на 22:00 6 вересня порівняно з 1 вересня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)
|Мережа
|95 (грн/л)
|95 преміум (грн/л)
|ДП (грн/л)
|ДП преміум (грн/л)
|Газ (грн/л)
|UKRNAFTA
|79,90 (78,90)
|79,90 (ціна вихідного дня) (81,90)
|89,90 (89,90)
|91,90 (91,90)
|42,90 (42,90)
|UPG
|81,90 (78,90)
|83,90 (80,90)
|92,54 (89,90)
|94,90 (91,90)
|43,90 (42,90)
|OKKO
|85,90 (83,90)
|88,90 (86,90)
|95,90 (93,90)
|98,90 (96,90)
|44,90 (43,90)
|WOG
|85,90 (83,90)
|88,90 (86,90)
|95,90 (93,80)
|98,90 (96,80)
|45,50 (44,50)
|SOCAR
|85,90 (83,90)
|88,90 (86,90)
|96,90 (94,90)
|99,90 (97,90)
|44,90 (44,90)
Як повідомялося, в Україні, яка ввійшла в чергову хвилю подорожчання пального у липні, ціни на початок вересня порівняно з початком серпня продемонстрували як зниження, так і зростання, але в незначних обсягах: плюс-мінус 1 грн/л. Ціна дизелю – переважно без змін.
2 вересня директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозував, що протягом найближчих двох тижнів внутрішні ціни на бензин та дизельне пальне можуть підвищитися на 4,5-5 грн за літр внаслідок цінового сплеску на світових ринках до майже квітневих максимумів, зокрема, зростання ціни на дизпальне в Лондоні вище $1400/т.
Водночас експерт зазначив, що проблем з наявністю пального немає ні в Україні, ні в Європі. Він також зауважив, що ціни на дизель можуть досягти психологічної відмітки в 100 грн/л.