Пальне на початку вересня зросло в ціні на 1-3 грн/л, ДП+ на SOCAR зупинилось на позначці в 99,9 грн/л – моніторинг

Київ. 6 вересня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – В Україні за перший тиждень вересня ціни на пальне зросли на 1-3 грн/л, свідчить моніторинг, який проводить Енергореформа.

Згідно з ним, порівняно з 1 вересня, бензин здорожчав на 1 грн/л на Укрнафті, по 2 грн/л додали OKKO, WOG та SOCAR та 3 грн/л – UPG .

Ціна на дизель не змінилась на Укрнафті, зросла приблизно на 2 грн/л на OKKO, WOG, SOCAR, після чого в останньої мережі ціна преміального дизпального зупинилася на позначці 99,9 грн/л. UPG додала до ДП 2,6 грн/л, до ДП + відповідно 3 грн/л.

Газ в Укрнафті та SOCAR – без змін, інші мережі додали по 1 грн/л.

Ціни на пальне (середні) станом на 22:00 6 вересня порівняно з 1 вересня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л) UKRNAFTA 79,90 (78,90) 79,90 (ціна вихідного дня) (81,90) 89,90 (89,90) 91,90 (91,90) 42,90 (42,90) UPG 81,90 (78,90) 83,90 (80,90) 92,54 (89,90) 94,90 (91,90) 43,90 (42,90) OKKO 85,90 (83,90) 88,90 (86,90) 95,90 (93,90) 98,90 (96,90) 44,90 (43,90) WOG 85,90 (83,90) 88,90 (86,90) 95,90 (93,80) 98,90 (96,80) 45,50 (44,50) SOCAR 85,90 (83,90) 88,90 (86,90) 96,90 (94,90) 99,90 (97,90) 44,90 (44,90)

Як повідомялося, в Україні, яка ввійшла в чергову хвилю подорожчання пального у липні, ціни на початок вересня порівняно з початком серпня продемонстрували як зниження, так і зростання, але в незначних обсягах: плюс-мінус 1 грн/л. Ціна дизелю – переважно без змін.

2 вересня директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозував, що протягом найближчих двох тижнів внутрішні ціни на бензин та дизельне пальне можуть підвищитися на 4,5-5 грн за літр внаслідок цінового сплеску на світових ринках до майже квітневих максимумів, зокрема, зростання ціни на дизпальне в Лондоні вище $1400/т.

Водночас експерт зазначив, що проблем з наявністю пального немає ні в Україні, ні в Європі. Він також зауважив, що ціни на дизель можуть досягти психологічної відмітки в 100 грн/л.