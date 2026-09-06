На виборах до ландтагу німецької землі Саксонія-Ангальт упевнену перемогу здобуває партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD), повідомляє BILD.

"За поточними підрахунками телеканалу ARD, вAfDін набирає 44,5% голосів – приблизно на 24 процентні пункти більше, ніж п'ять років тому. ХДС чинного прем'єра Свена Шульце набирає близько 18% і втрачає приблизно половину колишньої підтримки", – йдеться у повідомленні.

Отриманий результат робить AfD найбільшою фракцією в регіональному парламенті, однак для створення абсолютної більшості їй наразі бракує трьох депутатських мандатів.

Попри це, співголова партії Аліса Вайдель наголосила, що "Альтернатива для Німеччини" здобула чіткий мандат виборців на формування майбутнього уряду.

Шульце визнав поразку та привітав "Альтернативу для Німеччини" з перемогою.

"Дехто каже, що це чорний день для Саксонії-Анхальт. Я ж кажу, що це демократія. Люди подали сигнал", – заявив він.

Як повідомлялося, посол України в Німеччині Олексій Макеєв висловив стурбованість високими рейтингами німецької партії AfD в соціологічних опитуваннях та розкритикував її контакти з РФ.

"Коли певні партії так чітко представляють російську лінію, коли вони не вимовляють жодного слова критики Росії, коли їхні представники позують з посмішками для фотографій на прийомах у російському посольстві, я не можу цього прийняти з огляду на численні воєнні злочини, скоєні росіянами", – пояснив він.

На запитання, чи мав він контакти з членами парламенту від AfD або керівництвом партії, він відповів: "Я не підтримую контакти з недемократичними партіями".

Макеєв додав, що поїздка членів AfD на Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум була "прийняттям сторони агресора та спробою релятивізувати та виправдати війну на знищення".

Джерело: https://t.me/BILD_Russian/31991