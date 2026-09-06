Суд переніс розгляд запобіжного заходу фігурантці справи "Карфаген" Івахненко на понеділок – ЦПК

Вищий антикорупційний суд переніс розгляд запобіжного заходу фігуранці справи "Карфаген" Єлизаветі Івахненко на понеділок, повідомляє Центр протидії корупції.

За наявною інформацією, засідання розпочнеться о 9:00.

Івахненко фігурує в матеріалах справи як "Муза" і є співмешканкою іншого фігуранта справи, заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів. Зі свого боку в Офісі генпрокурора також заявили про намір сприяти розслідуванню та анонсували відсторонення фігуранта від виконання службових обов'язків.

В неділю, 6 вересня, суд обрав Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 120 млн грн. Термін дії запобіжного заходу – до 2 листопада 2026 року.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/6916