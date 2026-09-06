Зеленський: приїзд американської делегації до Києва пов'язаний з тим, що ми давно розраховували на це

Приїзд представників президента США Дональда Трампа до Києва не пов'язаний із можливим перенесенням голосування в Сенаті США щодо пакету про санкції проти РФ, заявив президент Володимир Зеленський.

«У наших зустрічах із Блюменталем (сенатор США – ІФ-У) я з ним піднімав це питання, він сказав, що вони всі дуже позитивно дивляться, що пакет (санкцій – ІФ-У) буде, на їхній погляд пакет має всі шанси бути проголосований… Я точно впевнений, що це не пов'язані речі з нашою зустріччю. І наша зустріч пов'язана з тим, що ми давно розраховували, що команда США приїде до нас», - сказав Зеленський на пресконференції у неділю.

Зеленський привітав участь у переговорах радників з нацбезпеки країн Європи, а США продовжать працювати з російською стороною.

«Я радий, що долучилися до нас європейські радники. Я думаю, що це правильний склад. І я думаю, що цей склад може працювати в діалозі з нами. І американська сторона буде працювати з русскімі», - наголосив президент.

Водночас він висловив сумнів щодо готовності Росії до домовленостей.

«Я не впевнений, що русскі щось хочуть, окрім окупації. Але безумовно треба робити все, щоб збивати цю «спєсь», як вони кажуть», - сказав Зеленський.

Президент окремо наголосив, що візит американської делегації пов’язаний з бажанням продовжити переговорний процес.

«І тому американська сторона приїхала до нас. Це не пов'язане ні з чим, окрім перемовного процесу», - сказав Зеленський.