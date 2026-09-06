Зеленський: Україна готова до тристоронніх переговорів, подивимося на що погодиться РФ

Україна виступає за проведення тристоронніх зустрічей із США, Росією та європейських партнерів, однак РФ наразі не демонструє достатньої готовності до конкретного переговорного формату, заявив президент Володимир Зеленський.

«Так, треба робити все, щоб трьохсторонні зустрічі були, або це трьохсторонні зустрічі плюс європейські партнери, і ми подивимося на що погодиться Росія. Сьогодні в неї ще багато впевності, на жаль, для того, щоб думати про той чи інший формат», - сказав Зеленський.

Водночас, на пресконференції у Києві, представник президента США Стів Віткофф зазначив, що США прагнують дипломатичного, а не військового «вирішення цього конфлікту».

«Я думаю, ми досягли значного прогресу в Москві. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронню зустріч, яку, як ми сподіваємося, буде оголошено найближчим часом», - зазначив Віткофф.

За його словами, у Москві були обговорені «важливі, змістовні ідеї, які ми привезли сюди, до Києва».

«Ми вважаємо, що співпраця має критичне значення, і саме тому сьогодні тут присутні радники з національної безпеки країн E3. Ми привезли членів нашої команди, які активно працюють над пошуком рішення тут. Для цього обом сторонам доведеться піти на певні компроміси та звузити коло розбіжностей між ними. І ми вважаємо, що маємо всі необхідні складові, щоб цього досягти», - додав він.