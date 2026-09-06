Зеленський: питання Донбасу — це питання цієї війни

Питання Донбасу є одним із ключових питань війни Росії проти України, заявив президент Володимир Зеленський.

«Питання Донбасу, це не питання тільки Донбасу. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни», - сказав Зеленський на пресконференції у Києві у неділю.

За його словами, йдеться про війну «на виживання» та «на виснаження», а також про територіальне питання, яке є однією з цілей російської сторони.

«Ну і зрозуміло, що це є таким фортпостом України в багатьох питаннях.Я сказав, що ми посилилися на полі бою, і на сході, там, де ворог активний, там, де він має більше особовий склад», - зазначив глава держави.

Він вважає, що після виборів РФ посилить мобілізацію виключно для цього напрямку.

«Тобто там (на сході – ІФ-У) вирішуються багато геополітичних питань», - наголосив Зеленський.