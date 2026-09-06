Зеленський: сьогодні було кілька нових ідей щодо переговорів, їх потрібно проаналізувати

Під час переговорів із представниками США та європейськими партнерами в Києві було запропоновано кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Як я вам і сказав, ми зустрілись, і, я думаю, найближчі тижні буде можливість у нас: Україна – Америка-Європа, проговорити деякі деталі, які сьогодні вголос не хочеться говорити», - сказав Зеленський на пресконференції у Києві у неділю.

За його словами, «хочеться, щоб був результат, чіткі напрацювання. Було кілька, дійсно, нових ідей. Ми їх проговорили», - зазначив президент.

Він додав, що ці ідеї необхідно проаналізувати, «зрозуміти, які деталі, які можуть бути кроки, і чи це нас наблизить до миру».

«Так, треба робити все, щоб трьохсторонні зустрічі були, або це трьохсторонні зустрічі плюс європейські партнери», — сказав президент.