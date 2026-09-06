ВАКС відправив Кропиву під варту із заставою 120 млн грн

Вищий антикорупційний суд на засіданні в неділю, 6 вересня, обрав запобіжний захід заступнику керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві.

Згідно з рішенням суду, Кропива буде утримуватися під вартою до внесення застави у розмірі 120 млн грн.

У разі внесення застави на Кропиву буде покладено ряд особистих зобов'язань, серед яких здати закордонні паспорти, утриматися від спілкування з рядом осіб, в тому числі з генеральним прокурором Русланом Кравченком та його заступницею Марією Вдовиченко, та прибувати за викликом слідчих, прокурорів та суду.

В ході засідання сторона обвинувачення просила про заставу у розмірі 200 млн грн. Сторона захисту, в свою чергу, стверджувала що така сума застави значно перевищує фінансові можливості Кропиви.

Після завершення засідання суд має обрати запобіжний захід співмешканці Кропиви Єлизаветі Івахненко, яка фігурує у справі як "Муза".

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів. Зі свого боку в Офісі генпрокурора також заявили про намір сприяти розслідуванню та анонсували відсторонення фігуранта від виконання службових обов'язків.

Джерело: https://www.youtube.com/live/bYFpuTih6jg