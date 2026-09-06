Зеленський: 67 українських компаній працюють над масовим збиттям реактивних дронів

В Україні 67 компаній працюють над засобами для масового збиття російських реактивних безпілотників, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Зі свого боку, я зустрівся з великою кількістю компаній. На сьогодні у нас біля 60 компаній в Україні, які все займаються тим, щоби збивати реактивні дрони. Збивати їх масово… Якщо точно бути - 67 (компаній – ІФ-У) », - сказав Зеленський на пресконференції у Києві у неділю.

За словами президента, необхідно, щоб в українському небі з’явився масовий захист від такого виду озброєння. Водночас, три-п'ять компаній уже продемонстрували результат щодо збиття реактивних дронів.

«План А, максимально прискорити дипломатичні важливості, щоб зменшити ескалацію. З нашого боку ми говоримо ескалацію з боку Росії», - наголосив він.