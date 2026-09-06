США наступного року збільшать виробництво ракет до Patriot - Зеленський

У 2027 році США збільшать виробництво ракет до систем ППО Patriot, Україна розраховує на збільшення об’єму антибалістики, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Американська сторона, вона збільшить наступній об'єми виробництва антибалістичних ракет до Patriot». І ми розраховуємо, що ми зможемо в будь-якому випадку, дай Бог, закінчиться війна, все одно нам це знадобиться. Ми розраховуємо на такі системи щодо захисту нашої держав. Тому будемо збільшувати наступного року об'єм. Я в цьому впевнений абсолютно», - сказав Зеленський на пресконференції у Києві у неділю.

Президент також анонсував зустрічі у Норвегії та Канаді для посилення українських антибалістичних спроможеностей.

«У мене будуть зустрічі в Норвегії, в Канаді. Ми повинні закрити кілька речей. Наша українська антибалістична система - будуть найближчим часом відповідні у нас зустрічі. Я думаю, ми будемо рухатись максимально швидко до цього результату», - наголосив він.

Крім того, за словами глави держави, виробництво до ракет Patriot збільшує Німеччина.

«Вони (Німеччина – ІФ-У) мають відповідні ліцензії, і там у нас окремі домовленості», - зазначив Зеленський.