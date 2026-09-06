Віткофф: наше з Кушнером завдання - зблизити позиції України та РФ і створити канали комунікації

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що його завдання разом зі спецпосланцем Джаредом Кушнером полягає у зближенні позицій України та Росії та створенні між сторонами каналів комунікації.

«Моя робота і робота Джареда (Кушнера - ІФ-У) разом - звести сторони разом, звузити розбіжності між ними, створити хороші канали комунікації», - сказав Віткофф на пресконференції у Києві у неділю.

Він зазначив, що впродовж останніх 48 годин американська сторона намагалася конструктивно започаткувати цей процес.

«І, сподіваємося, ми конструктивно розпочали цей процес протягом останніх 48 годин, і ми впевнені, що тут буде хороший результат», - заявив Віткофф.

За його словами, для врегулювання конфліктів критично важливими є відносини та комунікація з обома сторонами.

«Якщо у вас немає відносин з обома сторонами і у вас погана комунікація, то у вас, ймовірно, дуже, дуже мало шансів досягти мирного врегулювання», — зазначив він.

Віткофф також повідомив, що перед приїздом до Києва американська делегація зустрілася з Володимиром Путіним, щоб почути його позицію, після чого поінформувала про неї Зеленського та його команду.