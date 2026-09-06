Кушнер: США сподіваються невдовзі повернутися до тристороннього формату переговорів щодо України

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що американська сторона сподівається найближчим часом повернутися до тристороннього формату переговорів між Україною, США та Росією.

«Одне з того, що, на нашу думку зі Стівом (Віткоффом - ІФ-У), могло б бути продуктивним, повернутися до тристороннього формату, який ми використовували близько шести місяців тому. Ми поговорили з обома сторонами, тож сподіваємося, що дуже скоро матимемо прогрес у цьому питанні», - сказав Кушнер на пресконференції у Києві у неділю.

Він наголосив, що президент Трамп прагне не лише припинення бойових дій, а створення умов для тривалого миру.

«Завдання, над яким працюють президент Трамп, Стів і я, — фактично створити пакет мирних домовленостей», - заявив Кушнер.