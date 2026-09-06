Кушнер: завершення війни до зими не гарантоване, але США працюють над створенням умов для цього

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що завершення війни в Україні до зими не гарантоване, однак американська сторона працює над створенням умов для досягнення цієї мети.

«Це дуже, дуже складна проблема, але ми спробуємо. І я думаю, що якщо ми зможемо цього досягти, це буде неймовірно. Це не означає, що ми цього досягнемо, але це дуже важливі зусилля», - сказав Кушнер на пресконференції, відповідаючи на запитання щодо можливості завершення війни до зими.

За його словами, США продовжуватимуть переговори та працюватимуть над пошуком шляхів для просування вперед.

«Ми робимо багато роботи за лаштунками, щоб спробувати створити для цього належні умови», - зазначив він.

Кушнер також заявив, що американська сторона продовжить «позитивний діалог» для пошуку шляху до досягнення цієї мети.