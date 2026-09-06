Віткофф: Трамп і Венс попросили його та Кушнера відновити переговори щодо України

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Трамп, президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс попросили його і Джареда Кушнера відновити переговори щодо завершення війни в Україні.

«Президент (Трамп - ІФ-У) попросив мене та Джареда (Кушнера -ІФ-У) приїхати сюди та відновити розмови, переговори, бо це так важливо для нього. І за його проханням, за проханням віце-президента та державного секретаря Марко Рубіо, ми приїхали сюди», - сказав Віткофф на пресконференції у Києві у неділю.

Він зазначив, що задоволений результатами переговорів у Москві та Києві.

«Я думаю, що ми справді задоволені тим, що відбулося в розмовах у Москві, а тепер і тут», - сказав Віткофф.

Також він подякував президенту України Володимиру Зеленському за гостинність і відзначив стійкість українців.

«Іхня (українців - ІФ-У) стійкість така яскраво виражена та особлива. Ви були сміливими. І ми хвалимо вас», - заявив спецпосланець Трампа.