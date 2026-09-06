Зеленський про нову тактику обстрілів РФ: Україна відповідатиме до припинення терору і війни

Україна продовжить відповідати на російські удари доти, доки не припиняться російський терор і війна, заявив президент Володимир Зеленський.

«Останні дні, ну дійсно це просто жах, що відбувається в небі передусім. Путін це робить перед своїми виборами. Я в цьому абсолютно впевнений, тому він збільшує удари», - сказав Зеленський на пресконференції у Києві у неділю.

«Так, ми будемо відповідати, вже відповідаємо тим самим. До тих пір, поки не закінчиться терор і не закінчиться війна», - наголосив президент.