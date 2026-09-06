Зеленський анонсував найближчим часом зустріч у форматі "Україна-Європа-США"

Найближчим часом має відбутися зустріч за участю представників України, США та Європи, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Ми домовилися, що найближчим часом Україна, Європа і Америка зустрінуться. Не знаю, де буде зустріч. Може знову в Україні", - сказав Зеленський на пресконференції у Києві.

Президент зазначив, що приїзд американської делегації спрацював для Києва "як Patriot", і наголосив на потребах України щодо нього.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили виклики України перед зимою та можливий зимовий пакет.