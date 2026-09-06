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Росіяни 20 разів атакували Дніпропетровщину, одна людина загинула, шестеро поранені – ОВА

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Росіяни 20 разів атакували Дніпропетровщину, одна людина загинула, шестеро поранені – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти вдень в неділю, 6 вересня, понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками і артилерією, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"У Дніпрі понівечені склад логістичної компанії, підприємство, гаражний кооператив. Загинув 69-річний чоловік. Поранень дістав 49-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще двоє 19-річних юнаків і 68-річна жінка лікуватимуться амбулаторно", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Крім того, у Кам'янському районі були атаковані Вишнівська та Божедарівська громади.

"Пошкоджена інфраструктура. Постраждав 26-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно", – повідомив голова ОВА.

На Нікопольщині противник цілив по райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській громадах. Понівечені приватний будинок, інфраструктура, авто. Постраждав 55-річний чоловік.

У Криворізькому районі ворог бив по Зеленодольській та Грушівській громадах.

#дніпропетровщина #жертви #обстріли #атаки_рф
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