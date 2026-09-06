Адвокат Сердюк заперечив зв'язок вилученого сейфа з операцією "Карфаген"

Фотографія сейфа з грошима, яка нещодавно поширилася в соціальних мережах та була використана НАБУ і САП для ілюстрації резонансної операції "Карфаген", не має жодного відношення до посадовців Офісу генерального прокурора.

Про це в соцмережі Facebook повідомив адвокат Віталій Сердюк, який представляє інтереси заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви, фігуранта справи.

"Як адвокат, який був безпосередньо присутній на обшуці і відкритті цього сейфу, заявляю, що ані цей сейф, ані це кримінальне провадження не мають відношення до операції "Карфаген" та працівників Офісу Генпрокурора, тому був дуже здивований побачити це фото з прив'язкою до ОГП. У зв'язку з цим, та неправомірним вилученням коштів, звернувся до керівництва НАБУ та САП для невідкладного реагування", – написав Сердюк.

За його словами, обшук у володінні родини його клієнта відбувався в межах зовсім іншого кримінального провадження, що стосується земельних питань. Ухвала Вищого антикорупційного суду надавала дозвіл лише на відшукання визначених документів та електронних носіїв, тоді як грошові кошти до переліку дозволеного майна включені не були.

Адвокат наголосив, що доступ до сейфа було надано добровільно, а слідству одразу надали всі необхідні документи, які підтверджують законність джерел походження коштів та відповідні банківські операції. Попри це, фотографія відкритого сейфа була використана правоохоронними органами як ілюстрація до подій навколо кол-центрів та легалізації майна.

"Це я вважаю неприпустимим. У суспільства фактично створюється враження, що продемонстровані кошти були виявлені саме в межах резонансного провадження, про яке повідомляють правоохоронні органи, та можуть бути пов'язані з описаною у повідомленні злочинною діяльністю. Крім того, такі публікації об'єктивно впливають на думку суду, який буде розглядати питання повернення тимчасово вилученого на обшуку майна", – наголосив Сердюк.

У зв'язку з цим захист уже звернувся до керівництва НАБУ та САП із вимогою припинити використання фотографії у хибному контексті та невідкладно повернути вилучені грошові кошти законному власнику.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів. Зі свого боку в Офісі генпрокурора також заявили про намір сприяти розслідуванню та анонсували відсторонення фігуранта від виконання службових обов'язків.

В неділю, 6 вересня, Вищий антикорупційний суд обирає Кропиві запобіжний захід.