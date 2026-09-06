Глава МВС звітує про перший тиждень роботи "Фантомів" у Києві та області

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив у телеграм-каналі, що за перші шість днів роботи три спеціальні патрульні автомобілі "Фантом", які почали працювати в Києві та Київській області, в автоматичному режимі зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму, зокрема перевищення швидкості на 50 і більше км/год.

Він підкреслив, що повернення на дороги України "Фантомів" – це був необхідний крок задля посилення превентивної роботи та зменшення кількості порушень швидкісного режиму – основної причини трагічних ДТП із потерпілими та загиблими.

Екіпажі патрульної поліції за перші шість днів зупинили 55 водіїв, які проїхали на червоне, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію.

Запуск "Фантомів" – лише один із елементів комплексу заходів, які МВС планує запровадити задля безпеки на дорогах. Опрацьовується питання збільшення кількості таких автомобілів та їхньої появи в інших регіонах. МВС розраховує на підтримку народними депутатами України законодавчих ініціатив, які мають посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, зазначив міністр.