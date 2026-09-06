Буданов: представники Франції, Великої Британії та Німеччини зараз у Києві, усі разом працюємо заради миру для України

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов, який зустрічав спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на вокзалі у Києві, повідомив, що в українській столиці також перебувають представники Франції, Великої Британії та Німеччини.

"Радий вітати у Києві американську делегацію на чолі зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Попереду насичений день і важливі перемовини", – написав Буданов у телеграм у неділю.

"У Києві також перебувають представники наших європейських партнерів: Франції, Великобританії та Німеччини. Усі разом працюємо заради досягнення справедливого й міцного миру для України", – додав він.