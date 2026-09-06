Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Буданов: представники Франції, Великої Британії та Німеччини зараз у Києві, усі разом працюємо заради миру для України

1 хв читати
Додати як джерело
Буданов: представники Франції, Великої Британії та Німеччини зараз у Києві, усі разом працюємо заради миру для України
Фото: https://t.me/umerov_rustem

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов, який зустрічав спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на вокзалі у Києві, повідомив, що в українській столиці також перебувають представники Франції, Великої Британії та Німеччини.

"Радий вітати у Києві американську делегацію на чолі зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Попереду насичений день і важливі перемовини", – написав Буданов у телеграм у неділю.

"У Києві також перебувають представники наших європейських партнерів: Франції, Великобританії та Німеччини. Усі разом працюємо заради досягнення справедливого й міцного миру для України", – додав він.

#сша #буданов #кушнер #віткофф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна утримуватиметься від повітряних ударів по Москві у суботу-понеділок та очікує відмови РФ від ударів по Києву – Зеленський після розмови з переговорниками США

Україна утримуватиметься від повітряних ударів по Москві у суботу-понеділок та очікує відмови РФ від ударів по Києву – Зеленський після розмови з переговорниками США

Президент України Володимир Зеленський в суботу, 5 вересня, провів розмову з представниками президента США, які знаходяться з візитом в Росії. "Во…

Читати
ЗСУ виконують завдання з оборони України згідно з планом, припинення вогню не може бути одностороннім – Генштаб

ЗСУ виконують завдання з оборони України згідно з планом, припинення вогню не може бути одностороннім – Генштаб

Збройні сили України продовжують виконувати визначені завдання з оборони України згідно з планом, а одностороннє припинення вогню неможливе через неб…

Читати